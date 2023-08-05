Amasya’nın Suluova ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı bedensel engelli kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Faruk Emre C. (18) yönetimindeki 05 ACS 668 plakalı otomobil, İlçe merkezine bağlı Hürriyet Mahallesi Hacı Mustafa Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bedensel engelli Emine Gündüz’e (53) çarptı.
Ağır yaralanan Gündüz olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.