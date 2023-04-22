Amasya’da bir köy yolunda otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Göksu yönetimindeki 06 MGY 15 plakalı otomobil Yağcıabdal köyü Erikli mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metrelik uçuruma devrildi.
Sürücüyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.