Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Durucasu köyünde kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’tan İstanbul yönüne gitmekte olan Şükrü Solmaz (64) yönetimindeki 34 DG 6683 plakalı otomobil Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Durucasu köyü kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbarı üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak kurtarılan sürücü ve Azimet Solmaz (87) ile Sariye Şahin (68) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Azimet Solmaz’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Daha önce de benzer kazaların yaşandığı bölgedeki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.