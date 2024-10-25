Amasya’nın Taşova ilçesinde ormanları korumak ve orman suçlarına karşı daha etkili önlemler almak amacıyla başlatılan 7 gün, 24 saat esaslı mobil kontrol uygulaması başlatıldı. Özellikle son dönemlerde artan kaçak kesim ve izinsiz yapılaşma gibi faaliyetlere karşı başlatılan proje, bölge ormanlarının korunması açısından büyük bir önem taşıyor.

Orman suçlarını önlemek amacıyla geliştirilen mobil kontrol sistemi ormanlarda gece-gündüz devriye gezilerek her türlü yasa dışı faaliyeti tespit etmeye yönelik bir denetim mekanizması olarak dikkat çekiyor. Taşova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu sistem sayesinde ormanlar artık daha sıkı bir koruma altında. Bu çerçevede, “Ormanlar emaneti çocuklarımızın mirasıdır” sloganıyla yola çıkan yetkililer, doğanın korunması için büyük bir özveriyle çalışıyor.

Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, "Ormanlar bizim geleceğimizdir ve çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır. Bu yüzden ormanları korumak, kaçak kesim gibi yasa dışı faaliyetlere asla müsamaha göstermemek gerekiyor. Mobil kontrol sistemi ile artık ormanları sürekli izleyerek daha hızlı müdahalede bulunabileceğiz" dedi. Bu denetimlerin bölgedeki diğer alanlarda da örnek teşkil etmesi gerektiğine değinen Morkan, halktan da destek beklediklerini vurguladı.