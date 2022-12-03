Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, il merkezindeki BİM marketlerinin tamamını zabıta ekipleriyle denetletti. Başkan Sarı, "Eğer ticari bir noksan varsa gereken cezaya çarptırılacaklar. Kapanması gereken varsa kapanacak” dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, il merkezindeki BİM marketlerinin tamamını zabıta ekipleriyle denetletti. Başkan Sarı, "Eğer ticari bir noksan varsa gereken cezaya çarptırılacaklar. Kapanması gereken varsa kapanacak” dedi.

BİM yöneticisi Galip Aykaç’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözlerine tepki gösteren MHP’li Mehmet Sarı, “Hangi akla hizmetle veya kimler tarafından örgütlendiği belli olmayan bir gafilin, bir cahilin açıklaması Türk milletinin dikkatini çekmiştir. Onun haddi de, hakkı da değildir. Türk milletinin liderine Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey’e dil uzatma cesaretini göstermesinin manasını anlayamıyorum. Bana göre manda yüreği yemiş olması lazım. Onun güvendikleri, inandıkları her kimse hodri meydan. Herkes dilinin ayarını bilmek mecburiyetindedir. Bilmezse haddini bildiren mutlaka olacaktır. Bu millet kendine hakaret edenlere, kendini yok sayanlar her zaman cezasını ödetmiştir. Bu kendini bilmez şom ağızlığının da Türk milleti cezasını verecektir. Hemen tövbe etmeli, özür dilemeli. Yoksa ki bu işi altından kendini kaldıramaz” diye konuştu.

Belediye başkanlığına geldiği günden beri zincir marketlerin hiçbirine ruhsat vermediğini hatırlatan Belediye Başkanı Sarı, “O kadar baskı, talepler oldu. Özellikle adı geçen marketin açılmasına müsaade etmedim” şeklinde konuştu.

Zabıta ekiplerinin marketleri denetlediklerini vurgulayan Sarı, “Eğer ticari bir noksan varsa gereken cezaya çarptırılacaklar. Kapanması gereken varsa kapanacak. Ceza verilmesi gereken varsa verilecek. Usule uygunsa elbette ticari hayatlarına devam edeceklerdir. Lakin daha önce de bizde bunların sabıkaları var. Rayiç fiyatı üzerinden fahiş fiyata kim işler yaparsa ben o marketleri kapatırım. Mevzu budur. Ben bu halkın soyulmasına müsaade etmem” ifadelerini kullandı.