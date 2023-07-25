Amasya’da tarım alanında faaliyet gösteren Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ait araziye öğretmen ile öğrenciler tarafından ekilen buğdayların hasadı yapıldı. 50 çeşit buğday türünün deneme sonuçlarının da görüldüğü bereketli hasatta toplam 40 ton buğday üretimi gerçekleştirildi.

Okulun arazisinin üretime kazandırılmasının önemine değinen Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Bu arazilerden ürettiğimiz buğday bize un, un ise ekmek üretimi olarak geri dönmekte. Böylece okullarımızın ekmek ihtiyacını da karşılamaktayız” dedi.

80 dekarlık araziye modern yöntemlerle 28’i yerli olmak üzere toplam 50 çeşit ekmeklik buğday denemesi ekimi yapıldığına değinen okul müdürü Turan Köse de, “Ekimi gerçekleştirdiğimiz bu yıl yağışların bol olması sebebiyle arazimizde pas hastalığı başta olmak üzere bazı hastalıklar yoğun bir şekilde yaşandı. Bizler de hastalıklarla mücadelede hangi buğday cinsinin hastalıklara ne kadar dayandığı ve ne kadar verimli olduğu konularında tecrübe kazandık” diye konuştu.