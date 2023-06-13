Amasya’nın Suluova ilçesinde karayolunda seyir halindeki mangal kömürü yüklü tırda yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken Rusya’dan getirildiği öğrenilen kömürlerde ve tırın dorse kısmında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Doruk idaresindeki 31 EM 613 plakalı tırın mangal kömürü yüklü dorsesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanı fark eden sürücü durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa zamanda olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kömürleri köpük sıkarak söndürdü. Mangal kömürlerinde ve tırın dorse kısmında maddi hasar meydana geldi. Yolda tedbir alan polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.