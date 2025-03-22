Amasya’nın Merzifon ilçesinde kuruyemiş yüklü TIR’ın dorsesinde yangın çıktı. Çevredekileri korkutan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, H.A idaresindeki kuruyemiş yüklü TIR’ın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek çekiciyi dorsesinden ayırdı. Bir akaryakıt istasyonuna yakın noktada yanan dorseyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Merzifon itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluşan dorsedeki zarar gören ürünler çevredekilerin de yardımıyla dışarı çıkartıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.