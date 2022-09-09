Amasya’da ‘tamir takımı’ adıyla bilinen meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan ekip yeniden hizmete girmesi planlanan iki köy okulunu gönüllü olarak sil baştan yenileyip boyadı.

Amasya’da ‘tamir takımı’ adıyla bilinen meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan ekip yeniden hizmete girmesi planlanan iki köy okulunu gönüllü olarak sil baştan yenileyip boyadı.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri 3 hafta önce gereken malzemeleri aldı. Ardından kolları sıvayan Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri binalara yeni bir görünüm kazandırmak için planlarını yaptı.

Kadınlar onlara yemek yaparak teşekkür etti

‘Tamir takımı’ adıyla bilinen ekip, Bağlarüstü ve Sevincer köyü ilkokulu binalarının dış cephesini sıvadı, dersliklerin duvarlarını da boyadı. Durumdan memnun olan köy sakini kadınlar da geleceklerinin teminatı çocuklarının eğitimi için çaba gösteren öğrencilere yemek yapıp karınlarını doyurdu. Örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attıklarını belirten inşaat teknolojisi alanı öğretmeni Sabri Bulut, gönüllük esasıyla oluşturdukları ekibin boya, badana, seramik ve sıva gibi işlemleri titizlikle gerçekleştirdiğini söyledi. Ekibin parçası olmaktan mutlu olan öğrenci İbrahim Kaygısız da bu sayede bilgilerini uygulayıp aynı zamanda da cep harçlığı kazandıklarını anlattı. Kaygısız, dersliklerde eğitimi alacak minik öğrencilere de başarılar diledi.

Acil sağlık istasyonu binasını da onlar yeniledi

Köy okullarının kapılarının yeniden öğrencilere açılması için planladıkları onarım çalışmalarının bu sayede daha anlamlı hale geldiğine değinen Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Meslek lisesi öğrencilerimiz bu konuya heyecanla, aşkla sarıldılar. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Mehmet Türkmen, günlük harçlıklarını da kazanan aynı ekibin kent merkezinde tadilata ihtiyaç duyulan acil sağlık istasyonu binasının da yenilenmesini de sağladığını ekledi.

12 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okullarda kapsamlı çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Türkmen, “Yaz boyunca inşaat onarımından güçlendirmeye, doğalgaz dönüşümüne kadar hummalı çalışma yürüdü. Bu noktada dokunmadık okul bırakmadık” diye konuştu.