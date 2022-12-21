Amasya’nın Taşova ilçesinde, kontrplak fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Amasya’nın Taşova ilçesinde, kontrplak fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Doğu Mahallesi’nde faaliyet gösteren kontrplak fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ahşap ürünlerin bulunduğu alanda kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı. Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Ayrıca Tokat Erbaa’dan da itfaiye ekipleri geldi.