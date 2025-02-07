Amasya’da kar yağışı nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı. Hamamözü ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle il genelinde 33 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Açıklamada, merkezde 9, Gümüşhacıköy’de 4, Hamamözü’nde 1, Merzifon’da 5, Suluova’da 6 ve Taşova ilçelerinde 8 olmak üzere toplam 33 köy yolunun ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresinin yol açma çalışmalarına tüm ekipleriyle devam ettiği belirtildi.