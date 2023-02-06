Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, yarıyıl tatilinin ardından yeniden okulunun yolunu tutan Şehit Süleyman Aydın Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi 12. sınıf öğrencisi Hilal Betül Kökçü’ye Yeni Mahalle Salıpazarı mevkiinde karşıya geçtiği esnada Şevket G. yönetimindeki 05 FK 325 plakalı kamyon çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen acil sağlık ekipleri kanlar içindeki genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı.

Otobanda kar ve buzlanma kazası 2 yaralı

Otobanda kar ve buzlanma kazası 2 yaralı

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