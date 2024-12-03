Amasya’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticileri ile Amasya Üniversitesi’nden bilim insanları Karadeniz bölgesinde tarımsal alanlarda ciddi zararlara yol açan Kahverengi Kokarca zararlısına karşı alınabilecek tedbirler ve mücadele yöntemlerini masaya yatırdı.

Amasya topraklarında bugüne kadar görülmeyen zararlının tanımı, biyolojisi, zarar verme mekanizmaları ve mücadele stratejileri detaylı şekilde görüşüldü. Biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin yanı sıra kültürel önlemler ile eradikasyon çalışmaları üzerine bilgiler paylaşıldı.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ümit Yıldırım ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Dursun’un da katılımıyla gerçekleşen toplantıda kahverengi kokarcanın özellikle meyve ağaçları ile sebzeler üzerinde büyük zararlara yol açtığına işaret edilerek planlı bir mücadelenin önemine dikkat çekildi.