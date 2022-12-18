Amasya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin288 adet sentetik uyuşturucu hap ve suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. Yakalanan iki kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Amasya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin288 adet sentetik uyuşturucu hap ve suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. Yakalanan iki kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu temin ettikleri uyuşturucu hapları Amasya il merkezine getirerek satış yapacakları bilgisi edinilen K.K ve Y.Y takibe alındı. Kiraladıkları apartta yapılan aramada bin 288 adet sentetik uyuşturucu hap ve suçtan elde edilen nakit para bulunarak el konuldu.

Gözaltına alınıp işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.