Amasya’nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak nehrinin kıyısında uyuşturucu elde etmek için yasadışı kenevir yetiştirdiği belirlenen iki şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Üzerlerinde uyuşturucu madde çıkan şüphelilerden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Yeşilırmak bölgesine kubar esrar elde etmek için yasadışı kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi. S.G. ve H.T. isimli şahıslar bahse konu bölgede suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 220 gram kubar esrar ve ekim yapılan alanda 96 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.