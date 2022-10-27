Amasyalı kadınlar kışlık ‘erişte ve ‘cimcik’ için kolları sıvadı

Amasyalı kadınlar kışlık ‘erişte ve ‘cimcik’ için kolları sıvadı

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son aylarda elektrik direklerinden kablo ve tarım aleti hırsızlığı olaylarının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı. 13 ayrı hırsızlık olayına karıştığı saptanan şüpheliler çaldıkları malzemelerle ikametlerinde gözaltına alındı.

Amasya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kablo ve tarım aleti hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

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