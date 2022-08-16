Amasya’nın Taşova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ö.Y’nin (63) kullandığı 05 FM 212 plakalı hafif ticari araç, Dörtyol köyü mevkiinde kavşakta S.P (66) idaresindeki 05 EF 516 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki G.Y (59), B.Ş (62), H.Ş (61), B.Ş (15) ve B.Ş (7) yaralandı. Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 acil sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.