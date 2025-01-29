Amasya’da hırsızlar girdikleri bir evdeki bütün eşyaları çaldı. 6 televizyon, 1 poşet fındık, 1 bidon peynir, 1 bidon şeker, 1 tost makinesi ve 1 elektrikli şofbenin de bulunduğu eşyaları çaldıkları belirlenen 3 şahıs, jandarma tarafından Samsun’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Fındıklı Mahallesi’nde bir hafta önce meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada olaya karışan aracın Samsun’dan kiralandığı belirlendi. Aracı kiralayan R.K. Samsun’un Havza ilçesinde gözaltına alındı. Sorgusunda hırsızlığı H.D ve H.D ile birlikte işlediklerini itiraf etti.

R.K.’nın Havza ilçesinde bulunan ikametgâhında yapılan aramada, Amasya merkez Fındıklı Mahallesi’nde meydana gelen evden hırsızlık olayında çalınan aşağıdaki malzemeler ele geçirildi. 3 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Hırsızlık şüphelilerinin evinde bulunan malzemeler işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında 5 adet ara kablo, 6 adet televizyon, 1 poşet fındık, 1 bidon peynir, 1 bidon şeker, 1 tost makinesi, 1 elektrikli şofben, 1 kumanda, 4 pense, 1 takım matkap seti, 2 el tipi hızar motoru, 3 el feneri, 1 spiral makinesi, 2 adet şarjlı el matkabı, 1 adet matkap adaptörü, 1 adet matkap şarj cihazı, 1 adet plastik kaynak makinesi, 2 adet süpürge makinesi, 1 adet elektrikli ocak yer alıyor.