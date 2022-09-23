Hayırseverlere teşekkür eden Vali Masatlı, uzun yıllar hizmet vermesi dileğinde bulundu. Aynı anda 600’den fazla kişinin ibadet edebileceği Elif Camii, Müftü Ayvaz’ın kıldırdığı Cuma namazının ardından hizmete açıldı.

Hacılar Meydanı Mahallesinde hayırsever bir ailenin öncülüğünde inşası tamamlanan caminin açılışını Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz gerçekleştirdi.

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