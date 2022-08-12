Kaza yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücünün cenazesi çıkartılarak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şemsettin Böğüş’ün (29) kullandığı 33 DNM 45 plakalı tır, Amasya çevre yolu otogar bağlantı kavşağında kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak devrilen tavuk eti yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Pençe-Kilit bölgesinde Siirtli teğmen şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinde Siirtli teğmen şehit oldu

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