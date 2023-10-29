Amasya’da Cumhuriyet’in 100. yılı dolasıyla düzenlenen etkinlikte Kıbrıs gazisi Muammer Torun, üzerinde üniformasıyla Türk bayrağını torunlarına emanet etti.
Taşova ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında “Dededen Toruna Emanettir Cumhuriyet” pankartıyla alana gelen çocuklar, Kıbrıs gazisi Muammer Torun’un verdiği Türk bayrağını öperek devraldı. Programda Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu ay yıldızlı 100. yıl logolu koreografi ise ilgiyle izlendi.