Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, Merzifon’daki evinde ölü bulundu.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, Merzifon’daki evinde ölü bulundu.

Uzun süre Cihad Atabaş’a (30) ulaşamayan savcı arkadaşı, acil sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti. Eve giren ekipler, Atabaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Cihad Atabaş için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Bozdağ, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbimiz, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah" ifadelerini kullandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise, "Başlatılan soruşturmada ilk tespitlere göre Cumhuriyet Savcımızın mevcut hastalıklarına bağlı doğal nedenlerle vefat ettiği, bu aşamada şüpheli bir durumun olmadığı belirlenmiştir" ifadesine yer verildi.

Atabaş’ın cenazesinin ikindi namazını müteakip memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde defnedileceği öğrenildi.