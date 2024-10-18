Amasya’da bir köyde üstü açık haldeki çukura düşen inek, ekiplerin çabaları sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova ilçesine bağlı Kapancıağılı köyünde yaklaşık 3 derinliğindeki üstü açık çukura bir inek düştü. İneğin kuyuya düştüğünü fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri köye geldi. Çukura inen ekiplerin halata bağladığı inek vinç yardımıyla çekilerek çıkartıldı.

Sahibi Mustafa Kuzucu, ineğinin kurtarılmasını sağlayan ekiplere teşekkür etti.