Amasya’da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yüzde 50 hibe desteğiyle 114 çiftçiye 3 milyon 890 bin TL olan sera malzemesi dağıtıldı.

Kırsal kalkınma yatırımları destekleme programı ve alternatif üretim yöntemlerinin geliştirilmesi projesi çerçevesinde dağıtılan malzemelerin örtü altı sebzeciliğinde Türkiye genelinde 9. sırada bulunan Amasya’nın daha ileri taşınmasına destek olacağını belirten Vali Önder Bakan, “Bu projeyle çiftçilerimizin arazilerinde kuracağı seralar hem ilimiz, hem de ülkemiz ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacaktır” dedi.

Programa katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider de, “Bu büyük devlet, bu cihan devleti, son 21 yılda terörden eğitime, sanayiden ulaşıma, yapılmaz denilen nice devrimleri hep beraber nasıl gerçekleştirdiyse, tarım ve ormancılık sektöründe de bambaşka bir çağa uzanıyoruz. Bunun taahhüdünü vermek istiyorum. Biz diyoruz ki, artık Türkiye yüzyılı üretimin ve üreticinin de yüzyılı olacak” diye konuştu.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım programına AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile bakanlık yetkilileri de katıldı.