Amasya’da hayata geçirilen ‘Buzağını yaşat, işletmene can kat projesi’ bünyesinde çiftçilere toplam maliyeti 867 bin TL olan 120’şer adet buzağı kabini, buzağı altlığı ve buzağı biberonu dağıtıldı.

Amasya’da hayata geçirilen ‘Buzağını yaşat, işletmene can kat projesi’ bünyesinde çiftçilere toplam maliyeti 867 bin TL olan 120’şer adet buzağı kabini, buzağı altlığı ve buzağı biberonu dağıtıldı.

Amasya Valiliğinin öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanıp DOKAP tarafından desteklenen projeyi çok önemsediğini belirten Vali Mustafa Masatlı, “DOKAP’ın yüzde 60 hibe desteğiyle uygulanan proje bünyesinde 120’şer adet buzağı kabini, buzağı altlığı ve buzağı biberonunu üreticilerimize teslim ettik” dedi.

Kentte hayvancılığı desteklemek adına uyguladıkları çalışmaları hatırlatan Mustafa Masatlı, üreticilere 35 baş manda boğası, 46 bin 500 doz çiçek aşısı, 30 bin doz E-Coli aşısı, 226 adet süt sağım makinası ve yardımcı ekipmanı, 76 adet hayvan sulama sıvatı ile 50 göçmen çadırı ve güneş enerjisi sistemi desteği sağlandığını söyledi.

Masatlı, “Dağıtımını yaptığımız ekipmanların üreticilerimize ve Amasya’mıza hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle tüm bu çalışmalarımızın yapılmasında bizlere vizyon çizen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunarak Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve DOKAP’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.