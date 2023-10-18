Amasya’nın Suluova ilçesinde jandarma ekiplerinin arama yaptığı bir evde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 adet küp ele geçirildi. Evin sahibiyle ilgili adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Suluova’da yaşayan bir şahsın evinde arama yapıldı.

Çeşitli boyutlarda 5 adet Roma dönemine ait küp ele geçirilmiş olup şahısla ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.