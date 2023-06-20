Amasya’da 10 yıl önce kazıda bulunan ve bereketi temsil eden Roma dönemine ait bin 700 yıllık mozaik taşındığı Amasya Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

2013 yılında kentin girişindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınında Amasya Müzesi yetkililerince yapılan kurtarma kazısında 80 metrekare genişliğinde bir taban mozaiğine rastlandı. Daha önceki kazılarda örneği görülmeyen ‘KTICIC’ ve ‘APE BOAH’ yazılı iki figür ile çeşitli geometrik şekiller bulunan eser yapılan detaylı incelemelerin ardından üstü kapatılarak korumaya alınmıştı. Amasya Valiliği, mozaiğin yeniden gün yüzüne çıkartılarak sergilenmesini sağladı.

Roma dönemi askeri birliğine ait binanın kalıntıları içinde bulundu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Roma dönemi inanışına göre bereket tanrıçasını simgeleyen mozaiğin 2013 yılında Gökmedrese Mahallesi’ndeki Anadolu İmam Hatip Lisesinin altındaki alanda bulunduğunu belirtti. Mustafa Masatlı, “Bu tarihi eser Roma döneminde Amasya’da ikamet eden askeri birliğe ait binanın kalıntıları içinde yer almaktadır. Bu taban mozaiğini Amasya Arkeoloji Müzemizde teşhir ederek ilimizi ve müzemizi ziyaret eden yerli, yabancı turistlerin bu önemli eseri incelemelerine imkan sağlamış olacağız” dedi.

Mozaiğin taşınması ve teşhirine yaklaşık 1 milyon TL harcandığını anlatan Vali Masatlı, “Amasya 8 bin 500 yıllık tarihi ve 14 medeniyetle bu ve buna benzer çok sayıda eseri barındırmakta. Genelde mozaikler küçük ölçekli ve alanlıdır. Ama bu mozaik yaklaşık 80 metrekare alana sahiptir” diye konuştu.

Avrupa standartlarında müze olmuş

Daha önce şehrin sembollerinde elma motifli mozaiğin de bulunduğunu hatırlatan Amasya Müzesi Celal Özdemir de mozaiğin ünik bir eser olduğuna dikkat çekti.

Samsun’dan müzeyi ziyaret gelen coğrafya öğretmeni Ramize Erkan ise, “Mozaik müthiş olmuş. Amasya Müzesi değişmiş, yenilenmiş. Avrupa standartlarında müze olmuş” şeklinde konuştu.

Açılış programına, Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve diğer yetkililer de katıldı.