Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, ağaca çarparak parçalandı. Amasya Valisi Önder Bakan, “Sevdiklerinize bu acıyı yaşatmayın” notuyla kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini paylaştı. Vali Önder Bakan, “Gümüşhacıköy’de tek taraflı trafik kazasında maalesef iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Trafik kurallarına uyun. Sevdiklerinize bu acıyı yaşatmayın” değerlendirmesinde bulundu.

Kaza, geç saatlerde Gümüşhacıköy ilçesi Saray Mahallesi Çetmi köyü yolu Hallar Mezarlığı yakınında meydana geldi. Berke K. idaresindeki 05 KE 808 plakalı otomobil hızlı şekilde seyir halindeyken yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Parçalanan otomobildeki Hakan Kazabatlı ve Samet Tomak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve Emir Sefa Kindar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kindar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, sürücü Berke K.’nın 1.36 promil alkollü olduğu belirlendi. Cenazeler ise yapılan inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.