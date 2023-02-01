Amasya’da il genelindeki okul öncesi, taşımalı eğitim gören ve pansiyonlarda kalan yaklaşık 20 bin öğrenciye ücretsiz yemek verilecek.

Amasya’da il genelindeki okul öncesi, taşımalı eğitim gören ve pansiyonlarda kalan yaklaşık 20 bin öğrenciye ücretsiz yemek verilecek.

Yemekler, il merkezinde ekmek üretiminin de gerçekleştirildiği Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ve ilçelerde de öğretmenevlerinde hazırlanacak. Sonrasında okullara araçlarla ulaştırılacak.

Amasya Mili Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, yarıyıl tatili sonrası öğrencilerin okullara döneceği 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren yemeklerin sorunsuz şekilde dağıtımı için tüm hazırlıkları yaptıklarını açıkladı.

Türkiye genelinde toplam 1 milyon 800 bin öğrenciye ücretsiz yemek verilirken Milli Eğitim Bakanlığı’nın faydalanan öğrenci sayısını 5 milyona çıkarma hedefiyle bu çalışmayı başlattığına işaret eden Amasya Milli Eğitim Müdürü Türkmen, “Bakanlığımızın bu hedefine ulaşmak adına Amasya’mızda 19 bin 810 öğrenci 6 Şubat itibariyle bir öğün yemeğini ücretsiz yiyecek” dedi.

Besin değerlerinin yaş gruplarına göre önem taşıdığı için menülerin hazırlanmasıyla ilgili komisyon oluşturulduğunu ve köylerdeki okul öncesi öğrencilerimize de sıcak yemeğin yanı sıra benzeri yiyeceklerin menüde olacağını anlatan Türkmen, ilk günkü dağıtımı kendisinin de takip edeceğini söyledi.

İl genelinde tüm okullarda toplamda 63 bin 375 öğrenci bulunuyor. Böylece neredeyse her üç öğrenciden biri uygulamadan faydalanmış olacak.