Amasya’da jandarma ekiplerinin 2 gündür düzenlediği aranan şahıslara yönelik faaliyet sonucu 30 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay, yağma suçundan 30 yıl, kasten yaralama suçundan 3 yıl ve uyuşturucu madde Kullanmak, satın almak, bulundurmak suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 şahıs cezaevine teslim edildi. Ayrıca aynı çalışma ile mala zarar verme, dolandırıcılık ve diğer suçlardan aranan toplam 26 şahıs adli makamlara sevk edildi.

Faaliyete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Amasya Valisi Önder Bakan, “Amasya’mız ve vatandaşlarımızın huzuru için güvenlik güçlerimizin suçlularla mücadelesi aralıksız devam edecektir. Güvenlik birimlerimizi başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum” diye konuştu.