Amasya Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ile Kütahya Termal ve Sağlık Turizmi Derneği’nin işbirliğiyle hazırlanan projede imzalar atıldı. Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen proje 6 yıl süreyle 228 bin 600 euro hibe almaya hak kazandı.

Amasya Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ile Kütahya Termal ve Sağlık Turizmi Derneği’nin işbirliğiyle hazırlanan projede imzalar atıldı. Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen proje 6 yıl süreyle 228 bin 600 euro hibe almaya hak kazandı.

Proje anlaşması Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve Kütahya Sağlık bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu tarafından imzalandı. Yapılan anlaşmayla iki üniversiteden yılda 10 öğrencinin stajlarını yurt dışında yapabileceklerini belirten Rektör Elmacı, “Ayrıca 12 akademisyen ders verme ve eğitim alma kategorilerinde hibelerini kullanarak akademik çalışmalarını ulusötesinde gerçekleştirebilecekler. Projenin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Projenin özellikle sağlık turizminin geliştirilmesi temasından hareketle iki üniversitenin fizyoterapi konusunda daha bilgi ve beceri sahibi öğrenci yetiştirmesinin hedeflendiğine değinen Prof. Dr. Vural Kavuncu ise, “Öğrencilerin ve akademisyenlerin fizyoterapi özellikle hidroterapi konusunda bilgi ve becerilerini ulusötesi staj faaliyetleri ile geliştirmeleri sonucu ülkemizde kaplıca turizminin gelişmesi planlanmaktadır. Projenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Amasya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Öğr. Gör. Arslan Say, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Çelik, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sinan Darcan ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Akın Tekcan da imza programında yer aldı.