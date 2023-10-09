Amasya Valisi Yılmaz Doruk, tanıtım için il dışında yetişen ürünler yerine şehrin coğrafi işaretli markası Amasya misket elması kurusunun sunulmasını istedi. Esnaflara seslenen Vali Doruk, “İkram istemiyorum. Ama eğer yapılacaksa misket elmasının kurusu olsun” dedi.

Büyük Amasya Otelinde gazetecilerle bir araya geldiği tanışma toplantısında masaya konulan kayısı kurusunu eliyle gösteren Yılmaz Doruk, bunun yerine şehrin 2 bin yıllık markası misket elmasının kurusunun bulunması gerektiğine işaret etti.

Kaynaklar Amasya misket elmasına ayrılacak

Yaklaşık 2 aydır yönettiği Amasya’nın sembolü misket elmasının üretimi ve pazarlanması yönünde geliştirilebilecek projelerin önemine değinen Yılmaz Doruk, “Tarımsal destek anlamında İl Özel İdaresinin kaynaklarını Amasya misket elmasına yatıracağız. Fidan yetiştirmeden başlayarak kurutmasından, diğer türlerine kadar destek olacağız” diye konuştu.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Arı, Emniyet Müdür Vekili Fatih Öcal ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz il diğer yetkililer de katıldı.