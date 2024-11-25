Amasya Valiliği, basında çıkan “Zimmete para geçirdi, kaymakam başarı belgesi verdi” başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Zimmet suçu işlemiş bir personele başarı belgesi verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Bazı basın-yayın kuruluşlarında Suluova ilçemizde ‘Zimmete para geçirdi, kaymakam başarı belgesi verdi” başlıklı haberler yer almıştır.

Habere konu ilçe müdürü, Taşova Gençlik ve Spor İlçe Müdürüyken vekaleten Suluova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü olarak görevlendirilmiş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 25.10.2024 tarihli yazıları üzerine de 06.11.2024 tarihinde kadrosunun bulunduğu Taşova ilçesindeki görevine iade edilmiştir.

18.11.2024 tarihinde ilimize ulaşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığının inceleme raporunda ise ilgili ilçe müdürü hakkında adli ve mali yönden yapılacak bir işlem bulunmadığına yer verilmiştir. Dolayısıyla ‘Zimmet suçu işlemiş bir personele başarı belgesi verildiği’ iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.”