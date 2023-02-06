Amasya Valiliği, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olup çevre illeri de etkileyen depreme ilişkin açıklama yaptı. “Amasya ili genelinde depremden etkilenen herhangi bir yer bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Amasya Valiliği, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olup çevre illeri de etkileyen depreme ilişkin açıklama yaptı. “Amasya ili genelinde depremden etkilenen herhangi bir yer bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Başta AFAD olmak üzere Amasya Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinden ekipler ile gerekli araç ve ekipmanların bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, “Halkımızın bu hassas süreçte sadece AFAD ile Valiliğimiz ve resmî devlet kurumlarının açıkladığı bilgileri dikkate almaları büyük önem taşımaktadır. Lütfen asılsız, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye mahal verecek bilgi ve paylaşımlara itibar etmeyiniz. Deprem bölgesine ulaştırılacak yardımlarda koordine hareket edebilmek için valiliğimizin ve ilgili kurumların duyurularının takip edilmesi önemle rica olunur” değerlendirmesinde bulunuldu.