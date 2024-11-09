Amasya Üniversitesi, Türkiye’nin ilk sağlık bilimleri festivali olan Sağlıkfest’te sağlıklı şehir tasarımı kategorisinde ikincilik kazandı.

Karabük Üniversitesi’nin evsahipliğinde gerçekleşen organizasyonda Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özge Aytaç, mühendislik fakültesinden Doç. Dr. Funda Kutlu Onay ile Doç. Dr. Salih Berkan Aydemir, tıp fakültesinden Doç. Dr. Neşe Yakşi Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Kızılkaya’nın takım halinde başvuru yaptığı ‘Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Yapay Zekâ Destekli Bir Sağlık Tesisi’ başlıklı projeyle ikincilik ödülü aldı.

Türkiye’nin ilk ulusal ve uluslararası sağlık bilimleri festivali olan Sağlıkfest’e 21 projeyle katıldıklarını belirten Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, “Yapmış oldukları projeden dolayı hocalarımı kutluyorum. Bu Başarı Amasya’mıza ve Amasya Üniversitesi’ne hayırlı olsun” dedi.