Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAÇAUM) ile APS Giyim firması arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, desteklenmesi ve şiddetle mücadele konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Bir yıl geçerli olarak anlaşmanın imza törenine Amasya Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Elmacı, KAÇAUM Müdürü Doç. Dr. Nazan Kahraman ile firmayı temsilen İnsan Kaynakları Müdürü Yeliz Acar katıldı.

Eşitliği temel alan bir dilin geliştirilmesine destek vermek amacıyla işbirliğine gidildiğini belirten Rektör Elmacı, “Üniversite olarak Amasya’da toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve şiddetle mücadele konusunda tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalar yürütmeye hazırız” dedi.

Yeliz Acar da, “KAÇAUM tarafından hazırlanacak eğitim ve farkındalık faaliyetleri ile çalışanlarımız arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve şiddetle mücadele konusunda tüm çalışanların farkındalığının artırılmasına destek verilecek. Protokol ile konferans, seminer, çalıştay, panel ve anketler düzenlenebilecek. Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı başta olmak üzere, KAÇAUM Müdürü Doç. Dr. Nazan Kahraman’a teşekkür ediyorum. Protokolün başarılı geçmesini diliyorum” diye konuştu.