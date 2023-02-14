Amasya Üniversitesi’nin başlattığı kampanyada toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Amasya Üniversitesi’nin başlattığı kampanyada toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

10 ilde binlerce ölüme ve büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgenin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Amasya Üniversitesi tarafından toplanan yardımların bulunduğu tırlar yola çıktı. Amasya Üniversitesi Rektörlüğü önünden hareket eden 2 tırda özellikle AFAD tarafından belirlenen ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu bildirildi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Devletimiz ve milletimiz bütün imkanlarıyla Kahramanmaraş merkezli 10 ilde depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Ülke olarak tarif edilemeyecek kadar büyük bir acıyla karşı karşıya kaldığımızı belirtmek istiyorum. Belki de bu yüzyılın en büyük afetlerinden birisini yaşıyoruz. Çok fazla can kaybımız var. Evleri yıkılan çok fazla vatandaşımız var. Bizler de depremden etkilenen vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını bir nebze de olsa destek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yardımların özellikle AFAD tarafından belirlenen ihtiyaç listesinin göz önünde bulundurularak toplandığına işaret eden Prof. Dr. Elmacı, personeli ve öğrencisiyle seferber olan Amasya Üniversitesi’nin üzerine düşen her türlü sorumluluğu alıp gerekli desteklerde bulunmak üzere hazır olduğunu söyledi.