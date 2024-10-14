Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu (MYO), Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 2 firmayla üniversite sanayi işbirliği protokolü imzaladı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, imzaladıkları protokollerin bilimsel, teknolojik araştırma projeleri, seminer, konferans ve eğitim etkinlikleri, öğrencilerin staj uygulamaları ile staj sonrası istihdam şartlarının belirlenmesi gibi çalışmaları kapsadığını belirtti. 2 dönem önce başlatılan kaynak teknolojileri ve uygulamaları eğitiminin bu dönemde de devam edeceğine değinip işverenlerin mühendis ile teknik ara elemanlardan en temel beklentisinin aldıkları akademik bilgileri kısa sürede kuruluşlarında uygulamaya dönüştürebilmeleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Turabi, “O nedenle sektörde faaliyet gösteren firmalar ile öğrencilerimiz arasındaki ilişki ne kadar erken kurulursa ülkemizin kalkınmasına o kadar iyi hizmet vereceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Anlaşmaya imza atan iş insanı Hasan Fehmi Apaydın da, “Yaklaşık 300 çalışanımızla 3 ayrı sektörde hizmet vermekteyiz. Ülkemizin kurtuluşunu, muvaffakiyetini ihracatta ve üretimde görmekteyiz. Bu inançla var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Üniversite sanayi işbirliği protokolü imza töreninde AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin ile diğer yetkililer de yer aldı.