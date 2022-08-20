Amasya Üniversitesi, 2022 YKS sonuçlarına göre 4 bin 984 üniversite adayı tarafından tercih edilerek yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Amasya Üniversitesi, 2022 YKS sonuçlarına göre 4 bin 984 üniversite adayı tarafından tercih edilerek yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Amasya Üniversitesi’nin her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022 tercih sonuçlarına göre üniversitemiz lisans ve ön lisans programlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Üniversitemizdeki 30 lisans, 67 ön lisans programına toplam 4 bin 984 öğrenci yerleşti” diye konuştu.

Üniversitenin nitelikli akademik ve idari kadrosu, geniş fiziki imkânları, sosyal, kültürel ve sportif alt yapısı ile daima öğrencilerinin yanında yer alacağına değinen Elmacı, “2022 YKS tercih döneminde Amasya Üniversitesi’ni tercih eden tüm öğrencilere hoş geldiniz diyor ve üniversite yaşamlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.