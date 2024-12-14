Amasya Üniversitesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin önemine vurgu yaparak imzaladıkları protokolün hayırlı olmasını diledi.

TÜGVA Amasya İl Temsilcisi Mehmet Akif Yivli de, üniversite öğrencilerine yönelik hazırladığı ihtisas akademi projesi kapsamında çeşitli faaliyetleri içeren protokolün gençlerin sosyal farkındalık, bilgi birikimi ve etkin bir network oluşturma fırsatları elde edeceğini söyledi.