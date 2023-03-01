Amasya Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkım ve 45 binden fazla insanın ölümüne yol açan deprem felaketinde 5 öğrencisini kaybetti.

Amasya Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkım ve 45 binden fazla insanın ölümüne yol açan deprem felaketinde 5 öğrencisini kaybetti.

Üniversiteden yapılan açıklamada o öğrencilerin Halil İbrahim Dost, Emre Er, Hilal Kara, Mehmet Mithat Hasırcı ve Gülnur Yapıcı’nın olduğu bildirildi.

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Açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde etkili olan deprem felaketinde kıymetli öğrencilerimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğrencilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.