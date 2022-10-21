Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Murat Kırlangıç, “Kurulacak Taşova OSB için 40 yatırımcı ön tahsis formlarını imzalayarak yatırım yapmak üzere talepte bulunmuşlardır. Yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır” dedi.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Murat Kırlangıç, “Kurulacak Taşova OSB için 40 yatırımcı ön tahsis formlarını imzalayarak yatırım yapmak üzere talepte bulunmuşlardır. Yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır” dedi.

20 yılda yüzde 47 insan göçü yaşayan Taşova bölgesi için OSB’nin önemli bir yatırım olduğunu belirten Murat Kırlangıç, “Çambükü köyünde OSB kurulacak alan içerisinde yaklaşık 550 dönüm hazine arazisi köylüler tarafından usulsüz arazi işgali altında bulunmaktadır. Bu alan tapusu hazineye ait olmasına rağmen mera kanuna da aykırı olarak usulsüzce işgal edilmiş ve kişisel maddi menfaat elde edilmek için kullanılmakta iken, başta muhtar ve diğer menfaat sahipleri uzun yıllar bu kamu arazilerini herhangi bir bedel ödemeden kullandıklarından dolayı sanki tapulu arazileri ellerinden alınıyormuş algısı oluşturmaya yönelik bir operasyon içine sokulmuştur. Kötü niyetli provokatörler tarafından yönlendirilerek köylümüzü devlet aleyhine kışkırtarak güvelik güçlerimizle karşı karşıya getirme acımasızlığı içine düşürmüşlerdir. Bu kanunsuz menfaatleri ortadan kalkacağı için haksız kullandıkları araziyi ‘tarım ve hayvancılık yok ediliyor’ algısına dönüştürülerek devletle halk arasında husumet oluşturmaktadırlar. Provokatörlerin bu eylemlerini şiddetler kınıyor ret ediyoruz” diye konuştu.

Köy mezarlığına zarar verileceği iddiasının da gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Kırlangıç, “Köy mezarlığını korumak için 790 dekar olan OSB alanı 760 dekara düşürülmüştür. Bizler atalarına, cenazelerine, mezarlıklarına saygısı ve hürmeti olan insanlarız. Bu konudaki hassasiyetimiz siyasi mesele konusu yapılamaz” şeklinde konuştu.