Amasya şeriye sicillerinin çevirisi ve kültürel mirasın turizme kazandırılması projesinin hayata geçirilmesi için Amasya İl Özel idaresi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında protokol imzalandı.

1624-1880 yılları arasını kapsayan şeriye sicilleri şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik tarihine ışık tutan belgelerden oluşuyor. Proje kapsamında Amasya Üniversitesi’nin desteğiyle şeriye sicillerinin tamamının günümüz Türkçesine çevrilmesi hedefleniyor.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile birlikte protokole imza atan Amasya İl Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar, “Amasya İl Özel İdaresi, proje ekibine personel desteği sağlayarak şeriye sicillerinin çevrilmesi, verilerin analiz edilmesi ve turizm projelerinin geliştirilmesi gibi kilit süreçlerde aktif rol oynayacaktır” dedi.