Amasya Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Kızılay Butik, 3 yılda 15 binden fazla öğrencinin kıyafet ihtiyacının karşılanmasını sağladı. Tam bir giyim mağazası olarak tasarlanan butikten üniversite öğrencileri ihtiyaç duydukları bütün ürünleri ücretsiz alabiliyor. Butiğe malzemelerin taşınmasında ve reyonların dizaynında gönüllü öğrenciler görev alıyor.

Bağışlarla sağlanan kıyafetlerin hepsi sıfır

Türk Kızılay’a yapılan bağışlarla sağlanan tamamen sıfır kıyafetleri hiçbir ayrım yapmadan bütün öğrencilerin alıp kullanmaları üzerine tasarlanmış bir sistem uygulandığını belirten Kızılay Amasya Şubesi Başkanı Mahmut Albayrak, “Öğrencilerimiz ilk ve ikinci dönem olmak üzere senede 2 sefer buraya gelip 3 parça eşya alabiliyorlar” dedi.

3 yılda 15 binden fazla öğrenci faydalandı

Son 2 ayda bine yakın sayıda, 3 yılda ise 15 binden fazla öğrencinin faydalandığını anlatan Mahmut Albayrak, Amasya il merkezi, Gümüşhacıköy ve Taşova’nın ardından Merzifon’da da Kızılay Butik’in hizmete başladığını açıkladı. Albayrak, faaliyetlerine destek olan Amasya Üniversitesi Rektörü Ahmet Hakkı Turabi’ye de teşekkür etti.

İki dönem 3’er kıyafet alma hakkı var

Öğrenci arkadaşlarını Kızılay Butik’in sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet eden gönüllü öğrencilerden Eren Dikmener, “Bir sene içerisinde iki dönem 3’er kıyafet alma hakkımız var. İsteyen öğrencilerimiz gömlek, pantolon, ayakkabı veya diğer ürünlerden alabiliyorlar” diye konuştu.

‘Kırmızı yelekliler’ her türlü sosyal faaliyette var

Üniversiteye başlandığında tanıştığı Kızılay’ın 3 yıldır faaliyetlerine gönüllü olarak katılan Zeynep Şansal ise, “Bende ilk başta Kızılay’ı sadece kan bağışı faaliyeti yaptığını düşünüyordum. Ama sonrasında anladım ki sadece kan bağışında değil her türlü sosyal faaliyette ‘Kırmızı yelekliler’ yani Kızılay var” şeklinde konuştu.