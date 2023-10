Amasya Fatih İlkokulu, üç Avrupa ülkesinden okullarla proje ortağı oldu. Projeyle okullarda sosyal girişimcilik becerisini geliştirerek çevre sorunlarına çözümler bulunması amaçlanıyor.

Slovenya, Yunanistan ve Fransa’dan katlımın sağlandığı projenin ilk durağı Fransa’nın başkenti Paris oldu. Berrak Sarıçam’ın koordinatörlüğünde beş gün süren eğitim programına Fatih İlkokulundan 4 öğretmen katıldı. Öğretmenler ülkelerindeki eğitim programı uygulamaları konusunda deneyimlerini paylaştı. Konuk öğretmenler Paris’in kültürel zenginliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Fatih İlkokulu, Erasmus+ programı okul eğitiminde küçük ölçekli ortaklıklar (KA210SCH) kapsamında ‘In The Economy Of Nature The Currency Isn’t Money Yet Living’ adlı proje çerçevesinde ortaklarını Amasya’da konuk edecek.