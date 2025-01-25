Amasya Emniyet Müdürlüğü, hava karardıktan sonra yürüyüş yapan yayalara muhtemel kazalara karşı tedbir amacıyla sürücülerin kendilerini görebilmeleri için açık renkli giysiler giyme tavsiyesinde bulundu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Trafikte görmek kadar görülmek de önemlidir. Bu nedenle hava karardıktan sonra yürürken, araç sürücülerinin sizi görebilmesi için açık renkli giysiler giyinin!” ifadeleri kullanıldı.

Trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimlerden 2 fotoğrafın eklendiği paylaşımda, trafik denetimlerinin 7/24 kesintisiz devam ettiği belirtildi.