Amasya, sahip olduğu coğrafi işaretli ürün sayısını bir yılda 4’ten 13’e çıkartırken bu sayının önümüzdeki bir yıl içinde 38’e ulaşması hedefleniyor. Lezzetleriyle dünyaya açılmaya çalışan şehzadeler şehrinin meşhur çiçek bamyası için de Avrupa Birliği’ne (AB) coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Amasya, sahip olduğu coğrafi işaretli ürün sayısını bir yılda 4’ten 13’e çıkartırken bu sayının önümüzdeki bir yıl içinde 38’e ulaşması hedefleniyor. Lezzetleriyle dünyaya açılmaya çalışan şehzadeler şehrinin meşhur çiçek bamyası için de Avrupa Birliği’ne (AB) coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Kentin kadim mutfak kültürü masaya yatırıldı

Bir yıl öncesine kadar Amasya misket elması, Merzifon keşkeği, çiçek bamyası ve Amasya beji mermerinin coğrafi işaretli olduğu kentte Amasya Valiliği bu alanda çalışmalar başlattı. Osmanlı İmparatorluğu’nun en kudretli padişahlarının yetiştiği yer olduğu için Şehzadeler Şehri olarak bilinen kentin kadim mutfak kültürü masaya yatırıldı. Amasya çöreği, Amasya etli çiçek bamyası yemeği, Amasya toyga çorbası, Amasya baklalı dolma ve Amasya patlıcan pehlinin ardından Amasya burmalı çöreği, Amasya yağlısı, Amasya keşkeği ile Amasya kirazı da bu listeye dahil edildi. Her ürün için program düzenlenerek daha çok tanıtılmaları sağlandı.

Bir yılda 25 ürüne daha coğrafi işaret alınacak

Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla öncülük ettiği çalışmaya yeni lezzet halkaları eklemekte kararlı olan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Önümüzdeki bir yıl içinde 25 ürünümüze daha coğrafi işaret alarak ülkemizde en çok coğrafi işareti olan illerimiz arasına girmiş olacağız” dedi.

“Çiçek bamyamızı Avrupa Birliği’ne sunmuş olduk”

Çiçeğinin sarı rengi ve parasal değerini hiç yitirmediği için yöre halkının ’çeyrek altın’ olarak adlandırdığı çiçek bamyasının ünü sınırları aşıyor. Türkiye’nin AB coğrafi işaretli ürün sayısının 8 olduğunu hatırlatan Vali Masatlı, “Bizde Çiçek bamyamızı Avrupa Birliği’ne sunmuş olduk. İnşallah tescilini de alırsak Avrupa’da da tescilli bir ürünümüze sahip olacağız” diye konuştu.

En fazla Taşova ilçesinde yetiştirilen Çiçek bamyası, yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanıyor. Minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Bamya, yaş ve kuru olarak yurdun dört bir yanına pazarlanıyor.

3,9 milyon TL’lik bamya kurutma tesisi hayata geçiyor

Faydaları, lezzeti ve tarihsel açıdan yörenin en önemli ürünlerinden olan bamyayı yetiştiren Taşovalı üreticileri yeni bir projeyle destekleyeceklerini anlatan Mustafa Masatlı, 3,9 milyon TL’lik bamya kurutma tesisini hayata geçireceklerini söyledi. Ayrıca Suluova soğanı için de coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını aktardı.