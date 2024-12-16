Amasya’da Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü 9,5 milyon TL bütçeli 6 proje kapsamında temin edilen malzemeler hak sahibi çiftçilere dağıtıldı.

Toplam maliyetleri 9 Milyon 500 Bin TL olan projeler arasında yüksek sistem bağ yetiştiriciliği projesi, küçükbaş hayvancılığının geliştirilmesi projesi, sağlıklı kuzular projesi, yaylalarda hayvancılığın geliştirilmesi projesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi projesi ve Biyoteknik tuzaklar kullanarak ilimiz sera alanlarında domates güvesi ve thrips zararlıları ile mücadele projesi yer alıyor.

Amasya Valisi Önder Bakan, tarım ve hayvancılığın farklı alanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen bu projelerin üreticilerin gelir düzeylerinin artmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Vali Bakan, Amasya’nın tarım ve hayvancılık bakımından bölgenin önemli bir merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen dağıtım programına, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Bekdemir İşbilir, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ile diğer yetkililer de katıldı.