Amasya’da çiftçilere İl Özel İdaresinin yüzde 50 hibe desteğiyle toplam bedeli 2 milyon 750 bin TL olan 55 bin kilo yonca tohumu dağıtıldı.

‘Amasya yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi’ çerçevesindeki dağıtım programına katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Amasya’mızı bölgemizin kırmızı et üretim merkezi yapma hedefi doğrultusunda yem bitkileri üretimini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Son yıllarda yaşanan salgın, kuraklık ve jeopolitik sıkıntıların tarımın, gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini hatırlatan Vali Masatlı, “Şu anda ülkemiz hem tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yetebilmekte, hem de tarımsal ihracatta rekorlar kırmaktadır. Devletimiz her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de çeşitli desteklemelerle üreticimizin yanında olmaya devam etmektedir. Bu kapsamda Tarım Bakanlığımızın sağladığı desteklerle birlikte bizde ilimizde gerekli tarımsal desteklemeleri yapıyoruz” diye konuştu.

Bunlara ilave olarak Amasya İl Özel İdaresi kaynaklarından da çeşitli tarım ve hayvancılık projelerini hayata geçirdiklerine işaret eden Mustafa Masatlı,” Amasya’mızda ekili olmayan bir karış arazi dahi kalmamalıdır. Bu anlayışla bu yıl yüksek oranda hibe desteğiyle çok geniş bir yelpazede tohum desteği sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Programa, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ve çiftçiler de katıldı.