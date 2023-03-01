Amasya Belediyesi’nin otizmli çocuklara hizmet için oluşturduğu merkez yakında kapılarını açacak.

Amasya Belediyesi’nin otizmli çocuklara hizmet için oluşturduğu merkez yakında kapılarını açacak.

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan otizm merkezini yakın zamanda faaliyete geçirmeyi planladıklarını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Sosyal belediyecilik anlayışımız ile hayata geçireceğimiz bu projemizde otizmli çocuklarımızın eğlenecekleri, spor yapabilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir merkez yapmak hedefindeyiz” dedi.

İhtiyaç halinde ailelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri korunaklı bir ortam sağlamaya önem verdiklerine değinen Başkan Sarı, “Oluşturacağımız uzman kadromuz ve özel eğitim programıyla otizmli evlatlarımıza öz bakım ve yaşam becerisi kazandırılması konusunda destek olacağız. Merkezimize misafir olan çocuklarımız çeşitli sporların yanı sıra sosyal aktivite programlarına da dahil olacaklar” diye konuştu.

Hayata geçirdikleri projeler arasında en çok önem verdiği projelerden birinin otizm merkezi olduğunu vurgulayan Mehmet Sarı, “Çünkü bu proje kararı almama vesile olan bir evladımızın bana olan sevgisini sarılmasını ve annesine sözlerini kalbimize nakşettik. Hizmet ederken en çok çocuklardan enerji alıyorum. Bu duygu bana çok derin şeyler hissettiriyor. Başkan amcaları olarak onlara hizmet etmek ancak bu güzel duygularımı ifade etmeme vesile olan bir yol olabilir. Otizmli evlatlarımız Mehmet Amca’larının misafiri oldukça, onlar ve aileleri için bir nebze de olsa bir şeyler yapabilmiş olmanın huzurunu yaşayacağım” şeklinde konuştu.